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Karabağlar'da midibüs yokuşta kaydı: 4 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yokuş çıkarken önünde duran araç nedeniyle duraksayıp kaymaya başlayan midibüs, önce doğal gaz dağıtım kutusuna ardından ev duvarına çarptı.

03 Şubat 2019 Pazar 18:02
Karabağlar'da midibüs yokuşta kaydı: 4 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yokuşta yavaşlayan midibüs, kontrolden çıkarak geri yönde kaymasıyla önce doğal gaz dağıtım kutusuna ardından ev duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Sarıyer Mahallesi 5714/24 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki 35 ZTG 60 plakalı midibüs, yokuş çıkarken önünde duran araç nedeniyle yavaşladı. Bu sırada midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle geri yönde kaymaya başladı. Midibüs önce doğal gaz dağıtım kutusuna ardından evin duvarına çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir ve midibüste yolcu olarak bulunan Mahmut Sevim, Zeycan Sevim ile Yasemin Mandalli Ulusoy'un yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından, doğalgaz kutusunun zarar gördüğü için görevliler bölgedeki gazı kesti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 18:02
  1. İzmir
  2. Karabağlar ilçesi
  3. trafik kazası
  4. yokuş çıkan midibüs geri kaydı
  5. Yaralılar var

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