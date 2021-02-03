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Dünya Karabağ’ın güvenliği için önemli bir güç
Dünya

Karabağ’ın güvenliği için önemli bir güç

Karabağ’da kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ni Akit’e değerlendiren Azerbaycanlı siyaset bilimci Nurlan Galandarli, ateşkesi gözetmek, bilgi toplamak, sorunları araştırmak ve ateşkesin sürdürülmesini temin etme gibi görevleri bulunan merkezin, Karabağ’ın güvenliği için etkili bir mekanizma olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:52:00 -
Karabağ’ın güvenliği için önemli bir güç

Akit'e değerlendirmelerde bulunan Nurlan Galandirdi, “Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları ile Ermenistan Başbakanı tarafından 10 Kasım 2020’de imzalanan Bildirge’nin 5. fıkrası uyarınca kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin faaliyete başlaması, bölgede güvenliğin ve barışın uzun vadeli sağlanması açısından çok önemli. Etkili bir kontrol mekanizması olan merkezin görevleri arasında ateşkesi gözetmek, bilgi ve enformasyon toplamak, sorunları araştırmak, ateşkesin sürdürülmesini temin etmek adına ortak önlemler almak olduğu biliniyor. Şüphesiz, istikrarın sürdürülmesi gibi stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra bu alanlarda etkili faaliyetlerin düzenlenmesi, bölgede gelecekteki işbirliği ve yeni umutlar için de güvenilir bir temel oluşturacaktır” dedi.

İşbirliği, bölgesel güvenliği de güçlendirecek

“Türk askerleri beklendiği gibi kurtarılan bölgelerde hizmet vermeye başladı” diyen Azerbaycanlı siyaset bilimci şunları söyledi: “Bu ortaklığın Azerbaycan için önemi nedir?’ sorusunun cevabı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa dayalı en yüksek zirvede olduğunun bir gerçek olarak yeniden ortaya çıkmasıdır. Güçlenme ve kalkınma Azerbaycan-Türk askeri ve askeri-teknik işbirliği açısından her zaman önce gelmektedir. Genel olarak, iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliği, hem bölgesel hem de uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine temel bir katkı olacaktır.”

Galandarli Azerbaycan’ın savaşı kazanmasından sonra yeni jeopolitik gerçeklerin ortaya çıkması sayesinde Türk askerlerinin kurtarılmış topraklarda konuşlandırılmasının mümkün olduğunu belirterek, “Genel olarak, Azerbaycan-Türkiye ortaklığı bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sürdürülebilirliği ve Güney Kafkasya’nın gelişiminin devamlılığı adına istisnai bir öneme sahiptir” tespitinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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