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Gündem 'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz
Gündem

'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz

AKİT TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'ı yenilgiye uğratan Azerbaycan konusu konuşuldu. Programda 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın solcular tarafından Bülent Ecevit'e atfedildiği belirtilerek, Hocalı katliamı esnasında yaşanan acı bir olay anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:27:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır bir yenilgiye uğratarak anlaşma imzalatması ele alındı.

Kıbrıs Harekatı Ecevit'e atfedildi

Bilindiği üzere 1974'te Kıbrıs Türkleri'ni Rumların zulmünden kurtarmak için Kıbrıs'a Barış Harekatı düzenlendi. Harekatla Kıbrıs Türkleri kurtarılarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti özgürleştirildi. Harekatı başlatan Türkiye hükümetinde Necmettin Erbakan Hoca ile birlikte Bülent Ecevit olmasına rağmen solcu zihniyet harekatın başarısını Ecevit'e atfetti.

"Karabağ'ı da Ecevit Kurtardı"

Bugün ise Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı aldığı başarı sonrası AKİT TV'de Manşetlerin Dili programında Karabağ'ın kurtuluşunun da Ecevit'e bağlanmaması için geçmişte yaşanan acı bir olay anlatıldı. Hocalı katliamı esnasında sivilleri kurtarmak için Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'den birkaç helikopter istediği ancak Türkiye'nin 2-3 helikopteri bile veremeyecek kadar siyasi aciziyet içinde olduğuna değinilerek "Karabağ'ı da Ecevit Kurtardı' demelerinin önünü kesiyoruz denildi.

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Yorumlar

davut doğrucu

o zaman özal dı cumhurbaşkanı.özal azeriler şii dedi yardım etmedi.Ecevit i ne karıştırıyorsunuz
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Haktan

Kıbrısı belli bölgesini alan Ecevit ve Erbakandır. Hatta rahmetli Erbakan ecevite kıbrısın tamamını alalım deyince Ecevit politik baskılardan dolayı hayır dedi
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