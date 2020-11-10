'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz
AKİT TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'ı yenilgiye uğratan Azerbaycan konusu konuşuldu. Programda 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın solcular tarafından Bülent Ecevit'e atfedildiği belirtilerek, Hocalı katliamı esnasında yaşanan acı bir olay anlatıldı.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır bir yenilgiye uğratarak anlaşma imzalatması ele alındı.
Kıbrıs Harekatı Ecevit'e atfedildi
Bilindiği üzere 1974'te Kıbrıs Türkleri'ni Rumların zulmünden kurtarmak için Kıbrıs'a Barış Harekatı düzenlendi. Harekatla Kıbrıs Türkleri kurtarılarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti özgürleştirildi. Harekatı başlatan Türkiye hükümetinde Necmettin Erbakan Hoca ile birlikte Bülent Ecevit olmasına rağmen solcu zihniyet harekatın başarısını Ecevit'e atfetti.
"Karabağ'ı da Ecevit Kurtardı"
Bugün ise Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı aldığı başarı sonrası AKİT TV'de Manşetlerin Dili programında Karabağ'ın kurtuluşunun da Ecevit'e bağlanmaması için geçmişte yaşanan acı bir olay anlatıldı. Hocalı katliamı esnasında sivilleri kurtarmak için Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'den birkaç helikopter istediği ancak Türkiye'nin 2-3 helikopteri bile veremeyecek kadar siyasi aciziyet içinde olduğuna değinilerek "Karabağ'ı da Ecevit Kurtardı' demelerinin önünü kesiyoruz denildi.