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Teknoloji Karabağ'daki başarısı Yunan'ı fena zıplattı: Türk SİHA'ları hava kuvvetlerimizi zorlayacak
Teknoloji

Karabağ'daki başarısı Yunan'ı fena zıplattı: Türk SİHA'ları hava kuvvetlerimizi zorlayacak

Yunan medyası, Suriye, Libya ve Karabağ'da büyük başarı gösteren Türk SİHA'larının Ege'de Yunanistan'ı çok zorlayacağını belirtti. Türkiye'nin Ege'de İHA'ları aktif bir şekilde kullandığını belirten Yunan medyası, Yunan hava kuvvetlerinin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına bunun da pahalıya mal olduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:00:00 -
Karabağ'daki başarısı Yunan'ı fena zıplattı: Türk SİHA'ları hava kuvvetlerimizi zorlayacak

Zırhlı ve mekanize oluşumlarının, İHA'lar karşısında savunmasız olduğunu belirten Yunan medyası, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kullandığı Türk SİHA'larının Karabağ'da gösterdiği başarının Yunan hükümeti tarafından dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

"Türk SİHA'ları hava kuvvetlerimizi zorlayacak"

İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturan Türkiye'nin ülke genelinde insansız hava araçlarının kullanımını yaygınlaştırırken Yunanistan'ın gelişmeleri sadece izlediğine dikkat çeken Yunan medyası, Türk SİHA’larının Ege’de Yunan hava kuvvetlerini çok zorlayacağını ifade etti.

Türk SİHA'ları Karabağ'da kilit rol oynadı

Haberde, "Türk insansız hava araçlarının etkin kullanımı, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettikleri kazanımlarda kilit faktör oldu. Özellikle 2020'nin başlarında, Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Türk ordusu, insansız hava araçlarıyla keşif, gözetleme ve hedef bulma gibi çeşitli görevleri yerine getirdi" denildi.

MAM-L gücünü kanıtladı

Hem Suriye hem de Libya'da Bayraktar TB-2'nin Rus Pantsir uçaksavar sistemlerine karşı büyük bir başarı elde ettiğinden bahseden Yunan medyası aynı başarının Karabağ'da da gösterildiğine vurgu yaptı. Haberde, "Türk SİHA'ları Ermenistan'a ait uçaksavarları acımasızca yok etti. Elbette özellikle Türk MAM-L gücünü kanıtladı. Sadece çatışmanın ilk iki haftasında Azerbaycan, yaklaşık 60 uçaksavar sistemini imha ettiğine dair söylentiler muhtemelen doğru" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşanan çatışmaların ilk gününden itibaren Türk SİHA'larının Ermenistan'a ait tankların etkisiz hale getirilmesine dair videolar yayınlayarak Ermenistan ordusunun moralinin kırılmasında büyük bir rol oynadığını belirten Yunan medyası, "Elbette psikolojik operasyonlarda insansız hava araçlarının önemini kimse göz ardı edemez. Ülkemiz de bu "psikolojik operasyonların" tadına baktı" ifadelerini kullandı.

TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak

Türkiye'nin TCG Anadolu gemisini insansız hava araçlarıyla donatacağını belirten haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" sözlerine yer verildi.

Türk SİHA'ları karşısında F-16'lar pahalıya mal oluyor

Türkiye'nin Ege'de İHA'ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan hava kuvvetlerinin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına bunun da pahalıya mal olduğuna dikkat çekti.

Star.com.tr

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Yorumlar

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