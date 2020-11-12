Karabağ’daki ateşkeste Türkiye de olacak

Ermenistan, Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkes nasıl denetlenecek sorusuna cevap veren Abdulleyeva, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak” dedi.



“Gözlem noktalarında Türkiye de olacak”



Azeri sözcü Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5’inci maddesine değinerek, “Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye de yer alacak. Türkiye’nin ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin” diye konuştu.