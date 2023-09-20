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Dünya Karabağ'da tehlikeli gerginlik! Rus askerleri öldü
Dünya

Karabağ'da tehlikeli gerginlik! Rus askerleri öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-20 22:42:00 -
Karabağ'da tehlikeli gerginlik! Rus askerleri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu Rus askerleri yaşamını yitirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya Barış Gücüne ait UAZ Patriot aracına ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede işbirliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletildi.

Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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