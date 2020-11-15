Karabağ'da ortak asker! Türk-Rus heyetleri barışı görüşüyor
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.
MSB’den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye’deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, “Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden Binbaşı Pınar Kara da konuya ilişkin “Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara devam edilecektir” dedi.