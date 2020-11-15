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Gündem Karabağ'da ortak asker! Türk-Rus heyetleri barışı görüşüyor
Gündem

Karabağ'da ortak asker! Türk-Rus heyetleri barışı görüşüyor

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:01:00 -
Karabağ'da ortak asker! Türk-Rus heyetleri barışı görüşüyor

MSB’den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye’deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, “Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden Binbaşı Pınar Kara da konuya ilişkin “Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara devam edilecektir” dedi.

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