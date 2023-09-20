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Dünya Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü
Dünya

Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2023-09-20 22:22:00 - 2023-09-20 22:32:39
Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’daki gerginliğin ardından telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, telefonda görüştü. Ateşkes anlaşmasındaki son açıklama sonrasında mühim gelişmeler yaşandı. Karabağ zaferinin ardından...

ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı. Taraflar ayrıca Ermeni - Rus ikili ilişkilerine dair konuya da değindi” denildi.

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