Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’daki gerginliğin ardından telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, telefonda görüştü. Ateşkes anlaşmasındaki son açıklama sonrasında mühim gelişmeler yaşandı. Karabağ zaferinin ardından...
ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı. Taraflar ayrıca Ermeni - Rus ikili ilişkilerine dair konuya da değindi” denildi.
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