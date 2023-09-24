  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor
Dünya

Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-24 16:59:00 - 2023-09-24 17:03:56
Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından İlham Aliyev ile Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de görüşeceği ifade edildi.

Erivan'ın yaptığı açıklamayı aktaran AFP, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de görüşeceğini ifade etti. Bakü'nün Karabağ'daki eylemlerinin ardından Aliyev ile Paşinyan gelecek ay İspanya'da ayarlanmış bir toplantı yapacak.

Kritik toplantı 5 Ekim'de

Açıklamayı Ermenistan Güvenlik Konseyi yaparken, görüşemelerin Grenada'da yapılacağını ve toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in hazırlanacağını ifade etti.

Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti
Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti

Gündem

Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!
ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!

Dünya

ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!

Azerbaycan askerlerinin zafer kutlaması gündem oldu!
Azerbaycan askerlerinin zafer kutlaması gündem oldu!

Sosyal Medya

Azerbaycan askerlerinin zafer kutlaması gündem oldu!

Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi
Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi

Dünya

Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi

Azerbaycan: "Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruyorlar"
Azerbaycan: “Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruyorlar”

Dünya

Azerbaycan: “Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruyorlar”

Azerbaycan’dan flaş açıklama! Tüm dünyaya böyle duyurdular! Herkes şaştı kaldı
Azerbaycan’dan flaş açıklama! Tüm dünyaya böyle duyurdular! Herkes şaştı kaldı

Dünya

Azerbaycan’dan flaş açıklama! Tüm dünyaya böyle duyurdular! Herkes şaştı kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23