Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Erivan'ın yaptığı açıklamayı aktaran AFP, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de görüşeceğini ifade etti. Bakü'nün Karabağ'daki eylemlerinin ardından Aliyev ile Paşinyan gelecek ay İspanya'da ayarlanmış bir toplantı yapacak.

Kritik toplantı 5 Ekim'de

Açıklamayı Ermenistan Güvenlik Konseyi yaparken, görüşemelerin Grenada'da yapılacağını ve toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in hazırlanacağını ifade etti.

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