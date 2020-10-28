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Aktüel Karabağ, Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor
Aktüel

Karabağ, Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 2. hafta karşılaşması, Azerbaycan'ın içinde bulunduğu savaş durumu nedeniyle İstanbul'a alındı - Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.55'te başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:48:24 -
Karabağ, Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında yarın İspanya'nın Villareal takımı ile İstanbul'da karşılaşacak.

Yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki toprakları Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara maruz kalan Azerbaycan'daki savaş durumu nedeniyle UEFA, Karabağ-Villareal müsabakasının tarafsız sahada oynanmasını istedi.

UEFA'nın farklı ülkelerle ilgili teklifini güvenlik ve provakasyon endişeleri gerekçesiyle kabul etmeyen Karabağ Futbol Kulübü, bunun üzerine Türk kulüplerine mektup yazdı. Türk kulüplerinden "Stadyumumuz her zaman Karabağ takımının hizmetindedir." şeklinde yanıt alan Azerbaycan temsilcisi, müsabakayı Türkiye'de oynamayı teklif etti.

UEFA da Karabağ'ın teklifini kabul ederek, karşılaşmanın İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılmasına karar verdi.

Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Pavel Orel yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayımlanacak.


- Gruptaki ilk maçını kaybetti


Karabağ, I Grubu'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Azerbaycan ekibi, I Grubu'nda Villareal'in yanı sıra Türkiye'den Demir Grup Sivasspor ve İsrail'den Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla mücadele ediyor.

Grubun ilk haftasında İsrail temsilcisine konuk olan mavi-beyazlılar, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Villareal ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-3 mağlup etti.

Gruptaki diğer karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, yarın aynı saatte Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.


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