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Dünya Karabağ savaşının en büyük galibi Türkiye
Dünya

Karabağ savaşının en büyük galibi Türkiye

İngiliz basınında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin haberlerde, savaşın asıl kazananının Türkiye olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:20:00 -
Karabağ savaşının en büyük galibi Türkiye

Telegraph gazetesinde “Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye” başlıklı analize yer verildi. Ermenistan’ın “aşağılayıcı” barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapılan analizde, “Kremlin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’daki 6 haftalık çatışmayı sona erdiren anlaşmayla Güney Kafkasya’da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE MÜKAFATINI ALDI

Türk desteği, son teknoloji SİHA’lar ve Türk askeri tavsiyelerinin dengeyi Azerbaycan lehine değiştirdiği vurgulanan analizde “Aradaki farkı Türkiye oluşturdu ve şimdi siyasi mükafatını alacak” denildi.
Times gazetesinin baş köşe yazısında da “Sonuç, bölge siyasetinde belirleyici rol oynama niyetinin sinyalini veren Türkiye’nin Azerbaycan lehine kuvvetli müdahalesinin ardından kaçınılmazdı. Türkiye, gelecek yıllarda bölgedeki belirleyici rolünü de sabit kıldı” denildi.

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