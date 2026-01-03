  • İSTANBUL
Kara yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan otomobil facia getirdi: Bir aile yok oldu!
Yaşam

Kara yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan otomobil facia getirdi: Bir aile yok oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kara yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan otomobil facia getirdi: Bir aile yok oldu!

Manisa’da kontrolden çıkan bir otomobilin önce elektrik direğine, ardından bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada aile faciası yaşandı. Kazada 30 yaşındaki baba olay yerinde, 5 yaşındaki oğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne ise yaşam mücadelesi veriyor.

Denizli-Manisa kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, yürekleri dağladı. 25 yaşındaki Ümmü Gül Ulutaş idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Ahmetağa Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki elektrik direğine çarpan araç, çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere saplandı. Hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden üç kişi için bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede babanın olay yerinde can verdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan küçük Necip’ten de acı haber geldi.

Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.vOtomobil elektrik direğine çarptı, baba ile oğlu hayatını kaybetti

