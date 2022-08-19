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Aktüel Kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Aktüel

Kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 18:17:00 -
Kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Sakaltutan mevkisinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu. İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, heyelan yerini inceledi.

Bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor.

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