Kara yollarından uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 13 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.)

TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü’nün genleşme derzlerinde onarım yapılacaktır. Çalışmalar 20.12.2025 Cumartesi 21:00'da başlayacak trafik şeritlerinde daraltma yapılarak yürütülecek olup, imalat bitiminde yol trafiğe açılacaktır. ( Çalışmalar her gün saat 21:00 ile 06:00 saatleri arasında yapılacaktır.)

Edirne-İstanbul yolunun 61-63.km.leri arasında 03.11.2025 tarihinden itibaren Tren istayonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli yolunun 12-15.km.leri arasında yapılan Babadağ Farklı Seviyeli Kavşak bünyesinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yol çalışmaların olduğu kesimde heriki istikamette trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Aydın-Denizli istikametinde servis yollarından tek şerit gidiş- geliş şeklinde kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır.

Siirt-Eruh yolunun 13-18.km.leri arasında 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yer yer tek şerit, yer yer bölünmüş olarak sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35.km.sinde 31.12.2025-16.01.2026 tarihleri arasında (Keşap, Soğuksu Mah. mevkii) yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.