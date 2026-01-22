Kara yollarından sürücülere uyarı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 22 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.)

İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşak Kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle Gaziemir Kavşak Kolları ve Buca Doğu Kavşak Kollarında 19.01.2026-26.01.2026 tarihleri arasında 21:00-05:00 saatleri arasında yol aralıklarla kontrollü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanmaktadır.

Mersin -Çeşmeli Otoyolunda 2-3.km.leri arasında yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 44-50. km. lerinde bulunan Geçilmez ve Uluburun Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaması nedeniyle 22.01.2026-23.01.2026 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Antalya-Alanya yolunun 0-2.km.leri arasında (Kocayatak Kavşağında) 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında 19.12.2025 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım Emirdağ yönüne kapatılmış olup trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır.