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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

13 Ekim 2019 Pazar 08:18
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücülerin, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapmaları sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde yolun her iki yönü kapatılarak ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bozüyük-Kütahya yolunun 6-7. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Yusufeli-İspir yolunun 19-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:18
  1. Samsun
  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. Karayolları Genel Müdürlüğü
  5. TEM Otoyolu
  6. İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları
  7. İzmir-Aydın Otoyolu
  8. Ankara Çevre Otoyolu
  9. Ankara-Çankırı yolu
  10. Edirne-Kırklareli yolu
  11. Bozüyük-Kütahya yolu
  12. Göksun-Elbistan yolu
  13. Zonguldak-Devrek-Mengen yolu
  14. Korkuteli-Antalya yolu
  15. Yusufeli-İspir yolu

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