0553 313 94 23

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:09
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü ve Bahçe-Nurdağı kavşaklarında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bandırma ayrımı-Aksakal-Susurluk yolundaki kavşak çalışmaları nedeniyle yolun 17-19. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Tokat istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivas istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:09
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. İstanbul
  6. Isparta
  7. Karayolları Genel Müdürlüğü
  8. TEM Otoyolu
  9. TEM bağlantı
  10. Ankara Çevre Otoyolu
  11. Anadolu Otoyolu
  12. Tarsus-Gaziantep Otoyolu
  13. Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ABD kanalına konuştu! Son olay bizi üzmüştür
    1. Erdoğan ABD kanalına konuştu! Son olay..
    2. Selvi’den dikkat çeken iddia!..
    3. 150 metre yuvarlandılar, kemer..
    4. İftiracı Altaylı’nın paralarıyla..
    5. İsrail güçleri Filistin'lilere gece..
    6. Şehitlikte büyük provokasyon!..
    7. 57 günlük takiple vuruldu!
    8. Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı
    9. Suudi Arabistan saldırı zararını..
    10. Başkan Erdoğan: S-400 olayı..
    11. Instagram gece modu nasıl kullanılır?..
    12. 26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın..
    13. EYT yasası ile kimin ve ne zaman..
    14. Ataksi tedavisi var mı? Ataksi..
    15. İflas eden dev şirket için kayyım..
    16. Kara yollarında son durum
    17. Sivas'taki trafik kazasında kötü haber
    18. Albayrak: "Türkiye halen güvenli liman"
    19. EYT son durum nedir, EYT ne zaman..
    20. Fenomen tuzağına dikkat!..
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!
    Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!