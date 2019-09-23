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Kara yollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:52
Kara yollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun batı-Adana-Osmaniye il sınırı kavşaklarındaki Ayrancı Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülecek.

Gaziantep-Urfa Otoyolu Düziçi-Bahçe kavşaklarındaki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:52
  1. Aksaray
  2. Trabzon
  3. İstanbul
  4. Gümüşhane
  5. Gaziantep
  6. Karayolları Genel Müdürlüğü
  7. TEM Otoyolu
  8. Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları
  9. Ankara Çevre Otoyolu
  10. TEM bağlantı
  11. Ayaş-Sincan kavşakları
  12. Anadolu Otoyolu
  13. Kahramankazan-Ankara kavşakları
  14. Sincan-Elvankent kavşakları
  15. TAG Otoyolu
  16. İskenderun batı-Adana-Osmaniye il sınırı
  17. Ayrancı Tüneli
  18. Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü

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