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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

17 Eylül 2019 Salı 08:49
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı ile Adana-Osmaniye kavşakları arasındaki Ayrancı Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 7-13, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51, Ermenek-Mut yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50 ve 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 08:49
  1. Osmaniye
  2. Zonguldak
  3. Şanlıurfa
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Adana
  7. Karayolları Genel Müdürlüğü
  8. TEM Otoyolu
  9. İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları
  10. Adapazarı Kavşağı
  11. TAG Otoyolu
  12. Tokat-Niksar yolu
  13. Ankara-Çankırı yolu
  14. Serik-Manavgat yolu
  15. Çanakkale-Çan yolu

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