Kara yollarında son durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı ile Adana-Osmaniye kavşakları arasındaki Ayrancı Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor. Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Çanakkale-Çan yolunun 7-13, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51, Ermenek-Mut yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 49-50 ve 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.