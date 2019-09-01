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Kara yollarında son durum!

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

01 Eylül 2019 Pazar 09:24
Kara yollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları arasında Taşoluk mevkisindeki derz yenileme çalışmalarından dolayı Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Sivrihisar-Polatlı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 0-16. kilometreleri, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-26. kilometreleri, Bartın-Cide yolunun 38-43. kilometreleri, Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'ndeki ve Subaşı-Hasdal yolunun havalimanı kesimindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:24
  1. Bartın
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Isparta
  5. Antalya
  6. Adana
  7. Karayolları Genel Müdürlüğü
  8. TEM Otoyolu
  9. İzmit Doğu-Adapazarı
  10. İzmit Doğu Kavşağı
  11. Şekerpınar-Gebze kavşakları
  12. Hasdal Viyadüğü
  13. D-100 yolu
  14. İstanbul
  15. Ankara
  16. TAG Otoyolu
  17. Düziçi-Bahçe
  18. Sivrihisar-Polatlı
  19. Kangal-Alacahan-Hekimhan
  20. Sabuncubeli Tüneli

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