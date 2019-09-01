Kara yollarında son durum! Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor. TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor. TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatılacak. TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları arasında Taşoluk mevkisindeki derz yenileme çalışmalarından dolayı Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sivrihisar-Polatlı yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Sivrihisar-Polatlı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Isparta-Antalya yolunun 0-16. kilometreleri, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-26. kilometreleri, Bartın-Cide yolunun 38-43. kilometreleri, Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'ndeki ve Subaşı-Hasdal yolunun havalimanı kesimindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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