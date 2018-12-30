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Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

30 Aralık 2018 Pazar 09:20
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Bursa çevre otoyolunun Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrım yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Topçular kavşağında köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:20
  1. Bayburt
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Gümüşhane
  6. Bursa
  7. Aydın
  8. Ankara
  9. Kara yollarında durum
  10. Karayolları Genel Müdürlüğü
  11. yol durumu

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