THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09 Aralık 2018 Pazar 08:49
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Burayı kullanan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerinde, "Soma Hastane Kavşağı" yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Ereğli-Adana yolunun 6-7. kilometrelerinde Türkmen Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Aydıncık-Silifke yolu 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat Şehir geçişi 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanacak.

Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma yolun diğer bandından iki yönlü izin verilecek.

Burdur-Antalya Devlet Yolu'nun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım gidiş (Burdur-Antalya) şeridinden iki yönlü sağlanacak.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 08:49
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. İstanbul
  5. Burdur
  6. Bolu
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Kara yollarında durum
  12. Karayolları Genel Müdürlüğü
  13. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizden beslenip daralmadan söz ediyorlar! TÜSİAD bunu hep yapıyor
    1. Faizden beslenip daralmadan söz..
    2. Elizabeth'i gören çocuk nasıl..
    3. Arabistan ve BAE’ye ABD koruması
    4. THY uçaklarının yükü Loadmasterlar’dan..
    5. Barışa 7.5 milyar lira aktı
    6. Denetimler haksız fiyat artışlarını..
    7. Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor
    8. Firmalar markalaşmak için birbiriyle..
    9. Marmara'da hava durumu nasıl?
    10. CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok!..
    11. Medipol Başakşehir'in rakibi MKE..
    12. Mikrokredide sıra gençlerde
    13. CHP, Sırrı Süreyya'nın yasını tutuyor
    14. Pakistan'da, Hz. Muhammed'in doğumu..
    15. Kara yollarında son durum
    16. Yeni dönem! Ruhsat izni Resmi..
    17. Marmara Denizi’nde deprem oldu!
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    20. Kerkük’ün kalbi Türk eliyle yeniden..
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!