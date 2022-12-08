Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 3-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul ve İzmir yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde, Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünelleri yaklaşımlarında bulunan ışıklı uyarı sistemlerinde (VMS) montaj ve demontaj çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.