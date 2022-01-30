Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İşte detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.
Bozburun ayrımı-Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Amasya-Turhal yolunun 63-64. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Yusufeli-Uzundere yolunun 46-47. kilometrelerinde devam eden şev koruma çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 3-37. kilometrelerinde şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.