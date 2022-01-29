Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla yolun iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bundan dolayı ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Çivril-Denizli yolunun 4-10. kilometrelerindeki (Zıpır Yokuşu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresindeki sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 63. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma, Ereğli istikametinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki yol çökmesi nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.