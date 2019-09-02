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Kara yollarında durum

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:29
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü mevkisinde, İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli’nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki Dürdane Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Siirt-Kurtalan ayrımı yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:29
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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