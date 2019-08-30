Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Kavşağı ile Yassıören Kavşağı (29-40. kilometreleri) arasında asfalt çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu kapatılarak trafik akışı güney taşıma yolundan sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak devam ediyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı (8-9. kilometreleri) arasında Karataş viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde, Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde, Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Tekirdağ-İstanbul yolunun Yeni Çiftlik kesiminde menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından yapılıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58 kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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