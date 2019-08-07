Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesimi 40-43. kilometrelerindeki asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nın bazı kollarının trafiğe kapatılması sebebiyle sürücülerin Tayakadın Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor. Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerindeki Malkara Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor. Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor. Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor. Elmalı-Finike yolunun 22-55. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresindeki Baharlı Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Samsun-Çarşamba yolunun 15-16. kilometrelerindeki Kirazlık mevkisinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi'nin kavşak köprülerindeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Çankırı yolu üzerinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-19.00 saatlerinde Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

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