Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Burada trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı’ndan tekrar otoyola yönlendirilecek. TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek. Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum Kavşağı-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 30-32. kilometrelerinde asfalt onarım (BSK) çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yalova-İzmit yolunun 37-39. kilometrelerinde K-3 Sanayi Köprülü Kavşağı'nın onarım çalışmaları nedeniyle İzmit istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan devam ediyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerinde Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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