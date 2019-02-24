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Kara yollarında durum

24 Şubat 2019 Pazar 09:21
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizkent-Bandırma yolunun 44'üncü kilometresinde yaya alt geçit çalışmaları nedeniyle 44-45'inci kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.

Argıthanı-Ilgın-Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Turgutreis-Bodrum yolunun 4'üncü kilometresinde (İslamhaneleri mevkisi) yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle Bodrum istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan gerçekleştiriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34'üncü kilometreleri arasındaki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 29'uncu kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

Doğankent-Torul-Gümüşhane yolundaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çavdarhisar-Kütahya yolunun 3'üncü kilometresinde köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 24-25'inci kilometreleri arasındaki Çamlıca mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:21
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