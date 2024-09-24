Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Karapınar Kavşağı tek yönlü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım, Keçiborlu-Burdur yolunun 13-14. kilometrelerinde istinat duvarı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11 ve Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ile yaklaşımlarında aydınlatma ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.