Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Muğla-Denizli yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Adapazarı-Pamukova yolunun 11-13. kilometrelerinde (Akçay mevkisi) asfaltlama çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
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Balıkesir-Susurluk yolunun 55-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yozgat-Yerköy yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden iki yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.