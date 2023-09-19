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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-09-19 08:33:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşakları muhtelif kilometrelerinde 68 adet üstgeçit köprüsünde 00.00-06.00 saatlerinde reklam ünitesi montaj çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı-Gaziantep kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çorum çevre yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Trabzon-Maçka yolunun 31-32. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde Karahisar Üstgeçit Köprüsünün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Uşak-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı mevkisinde Ankara istikameti 6-7. kilometrelerinde Çakıt-7 viyadüğünde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolu Toroslar tesisi içinden gerçekleşiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

 

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