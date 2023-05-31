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Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-05-31 08:31:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışması nedeniyle ulaşım kuzey yoldan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
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Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerindeki yapım, Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde yapılan elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesiliyor. Bu bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

 
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