Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Konya-Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Çorum-Osmancık yolunun 24-25. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sürdürülen yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak devam ediyor.
Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.