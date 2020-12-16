Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yolundan devam ediyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi), Karlıova-Bingöl yolunun 30-38, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.