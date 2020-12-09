ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gelibolu yönünden gidiş geliş şeklinde izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Sorgun-Çekerek yolunun 20-22 ve 25-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.







