  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-06 08:48:58 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'nda otoyol trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım, D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım, Amasya-Turhal yolunun 26-56. kilometrelerindeki köy kavşak bağlantılarının yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi ) köprü yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-1. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla 20.00-08.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8. kilometresindeki köprü genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor
Gündem

Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Akit Medya Gru..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay