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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-05 08:55:46 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36'ncı kilometrelerinde (Bala Alt Geçidi) sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6'ncı kilometreleri ile Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bozkır Kavşağı bağlantı yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Serik-Manavgat yolunun 12'nci kilometresindeki Serik-Belek Ayrımı Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 8-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Adilcevaz-Erciş yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.


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