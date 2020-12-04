ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yolun Eceabat-Gelibolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikametinde aydınlatma direklerinde yapılacak armatör değişimi dolayısıyla bazı kesimlerde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma orta ve sağ şeritten izin veriliyor.

Karacabey-Bandırma yolunun 21-26. kilometrelerindeki Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Artvin-Borçka-Hopa yolunun 58-62. kilometrelerindeki (Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3 tünelleri arası) bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Akseki-Manavgat -Alanya ayrımı yolunun 50-54 kilometrelerinde bugün 17.00'ye kadar patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 8-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.







