ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 0-3. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık nükleer yolu mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerindeki yapım ve hendek çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17, Bingöl-Muş yolunun 12-18, Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25 ve Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.







