  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-22 08:34:20 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı ve Kahramankazan-Havalimanı istikametlerindeki katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-İzmit yolunun muhtelif kesimlerinde 4 değişken mesaj işaretinin montajlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı 22-23 Kasım'da 20.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Ünye-Ordu yolunun 0-14. kilometrelerindeki hasarlı köprülerin derz tamir çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde Tarsus Şehir Hastanesi mevkisinde yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerindeki (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-14 ve Göle-Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan açıkladı! Tam 156 ülke, 9 uluslararası kuruluş...
Siyaset

Erdoğan açıkladı! Tam 156 ülke, 9 uluslararası kuruluş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna gönderdiği video mesajda, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülk..
Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı
Dünya

Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, İngiltere'nin yaptırımına tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı! Tanklar Bakü'ye gidiyor

Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı! Tanklar Bakü'ye gidiyor
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay