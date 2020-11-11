  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-11 08:17:31 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolundaki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresindeki Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek
Dünya

Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılının Mart ayına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti
Dünya

Ermenistan’dan yeni açıklama: Tamamen bitti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmaların tamamen durduğunu açıkladı...
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...
Dünya

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ itiraf ederek, "Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı" dedi. ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay