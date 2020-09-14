ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda köprü ayak imalatları çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışmanın denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 3 şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16, Kağızman-Ağrı yolunun 19-20, Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometreside meydana gelen heyelan sebebiyle yolun 0-40. kilometreleri trafiğe kapandığından ulaşıma Gülnar-Mut yolu üzerinden izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 29-32. kilometrelerinde bulunan Porsuk-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.