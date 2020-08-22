ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.



Gerede-Karabük kavşakları 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma D-100 yolundan izin veriliyor.



Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.



Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerindeki tünellerde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 28 Ağustos'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.



Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 5. kilometresinde (Merkez Yeniköy mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 10.00-16.00 saatlerinde yol geçici olarak trafiğe kapatılacak.



Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu kesimde otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Aydıncık-Silifke yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.



İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 13-26. kilometrelerinde trafik uyarı sistemleri altyapı çalışması nedeniyle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



Arpaçay-Çıldır yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

