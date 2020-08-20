ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Narlıdere katılım kolunda bakım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 09.30-15.30 saatlerinde yolun sağ şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım sol şeritten devam edecek.



Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.



Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Gülnar-Mut yoluna yönlendiriliyor.



Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Sinop-Samsun yolunun 78-81. kilometrelerinde asfalt yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.



Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



İstanbul-İzmit yolunun 10-11. kilometrelerinde Gebze Doğu Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.



Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

