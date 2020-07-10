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Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:16:51 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 28-30, Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 14 (Belkahve mevkisi), Selçuk-Kuşadası yolunun 11-13, Korkuteli-Elmalı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde temizlik ve bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 26-56. kilometrelerinde muhtelif köy kavşak bağlantılarının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.



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