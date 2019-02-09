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Kara yolları yol durumu sorma| KGM Bugün hangi yollar kapalı veya açık 9 Şubat Cumartesi

Kara yolları yol durumu sorma. Karayollarında son dakika yol durumu bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 9 Şubat Cumartesi bugün hangi yollar trafiğe kapalı, hangi yollar trafiğe açık sürücüler tarafından araştırılıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
Kara yolları yol durumu sorma| KGM Bugün hangi yollar kapalı veya açık 9 Şubat Cumartesi

Kara yolları yol durumu sorma. Karayollarında son dakika yol durumu bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz. 9 Şubat Cumartesi bugün hangi yollar trafiğe kapalı, hangi yollar trafiğe açık sürücüler tarafından araştırılıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında son durum. Karayolları Genel Müdürlüğü  (KGM) yol durum bültenine göre, Silifke-Mersin yolunun 22-24, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara - Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri - Malatya yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapım çalışması nedeniyle işin devamı süresince bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 20-22. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 34-35. kilometreleri (Büşürüm Kavşağı) arasında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun geliş istikametinde bir şerit daraltılırken, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Ankara
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