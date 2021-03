Kara Şaman Togay kim oynuyor? Kuruluş Osman dizisinde Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor?

Kuruluş Osman 48. bölümü ile 3 Mart Çarşamba akşamı kendi saatinde izleyici ile buluşacak. Günler öncesinden yayınlanan Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı sonrası Kuruluş Osman son bölüm merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm ile izleyiciye aksiyon sahnelerinde keyifli bir ziyafet çekmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen karakterlerden biri de Kara Şaman Togay oldu. Görüntüsü ilk kez Kuruluş Osman 48. Bölüm fragmanından yayınlanan Kara Şaman Togay’ın hayatı ve tarihte var olup olmadığı merak ediliyor.

Kuruluş Osman Kara Şaman Togay'i kim oynuyor?

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu dizisi Kuruluş Osman izleyici tarafından ilgi görüyor. Kuruluş Osman'da 48. bölümden itibaren Kara Şaman Togay karekterini Teoman Kumbaracıbaşı oynayacak. Peki Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nerelidir?

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çeşitli görevlerde çalıştı. İlk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren "Yazı Tura" filmi oldu. Bu filmdeUğur Yücel yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alırken; başrollerdeKenan İmirzalıoğlu veOlgun Şimşek diğer rollerde ise Bahri Beyat,Eli Mango, Engin Günaydın,Teoman Kumbaracıbaşı, Erkan Can görev aldı.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu. Özel Bir Lisenin Tiyatrosunu yöneten Teoman Kumbaracıbaşı,"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. 2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

2010 yılında Claudia Cardinale ve İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaştığı "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" filminde bir İtalyan'ı canlandırdı. Bu filmde ayrıca Fahriye Evcen de rol aldı. 28 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren "htr2b : Dönüşüm" adlı korku filminde oynadı. Gitar çalan Teoman Kumbaracıbaşı, "Acaipademler" adında bir müzik gurubu kurdu. Teoman Kumbaracıbaşı, daha önce bir avukat hanım ile evlenip boşanmıştır. Deniz adında bir oğlu vardır.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Teoman Kumbaracıbaşı oynadığı tiyatroları

2012 - Matmazel Julie'den Esinti : Partick Marber - Nilüfer Sanat Tiyatrosu

2011 - Şems Unutma : Özen Yula - CEF Tiyatro ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2007 - Omuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Teoman Kumbaracıbaşı hangi film ve dizilerde oynadı?

2015 - Güneşin Kızları (Ahmet Mertoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Gece (Zahit) (Sinema Filmi)

2014 - Gölgedekiler (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3

2013 - Bir Hikayem Var

2013 - Aşk Kırmızı

2012 - Evim Sensin

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı 2.Sezon (Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam)

2012 - htr2b : Dönüşüm

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2010 - Kılıç Günü

2009 - Masumlar

2009 - Gecenin Kanatları

2009 - Jack Hunter Ve Yıldız Cenneti (Jack Hunter And The Star Of Heaven)

2009 - Kahve Bahane

2009 - Tuzak

2008 - Girdap

2008 - Sürgün Hayatlar

2008 - Ay ışığı

2008 - Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

2007 - Made in Europe

2007 - Kara Duvak

2006 - Gözyaşı çetesi

2005 - Aşka Sürgün

2005 - Aşk Yolu

2004 - Leke (Klecks)

2004 - Yazı Tura