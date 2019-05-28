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"Kara para" yönergesi AB bankacılık sektörü için pozitif

Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi

28 Mayıs 2019 Salı 18:06
"Kara para" yönergesi AB bankacılık sektörü için pozitif

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelecek seneden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan kara para aklama ile mücadele yönergesinin bankacılık sektöründe şeffaflığı artıracağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, AB Konseyi tarafından geçen yılın mayıs ayında onaylanan ve gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi (AMLD5) ile bankalarda denetimlerin artacağı bildirildi.

Açıklamada denetimlerin sonucunda tespit edilen kara para aklama faaliyetlerinin sayısında artışın görülebileceği, bunun da daha fazla bankanın cezalandırılmasına neden olabileceği belirtildi.

Fitch Ratings’in açıklamasında bankaların denetimlerinin sıkılaştırmasının bankacılık sektörünün geneli için uzun vadede kredi notu açısından pozitif unsur olarak görüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, AB üyesi tüm ülkelerde 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yönergenin (AMLD5) finansal transferlerdeki şeffaflığın artmasına, denetimsel kontrollerin daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:06
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Fitch Ratings
  4. İngiltere
  5. kara para aklama
  6. Londra

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